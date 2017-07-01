Бешикташ планирует получить Виду бесплатно

Турецкий «Бешикташ» не оставляет попыток приобрести защитника «Динамо» Домагоя Виду.
Сообщается, что стамбульский клуб хочет убедить хорвата не продлевать контракт с киевлянами и получить гарантии на подписание предварительного соглашения о переходе зимой.
Главной целью «Бешикташа» в летнее межсезонье станет Пепе, которому турки предложили двухлетний контракт на 10 милионов евро и бонус в размере 2,5 млн евро.
Источник — Haberturk
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1. Віда продовжив контракт кілька днів назад;
2. Пепе сьогодні підписав контракт із "ПСЖ"
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