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Бешикташ планирует получить Виду бесплатно

Стамбульский клуб подождет до окончания контракта хорватского защитника «Динамо»

  • 01.07.2017 13:33
  • 702 просмотров
  • 2 комментария
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Haber Turk. Домагой Вида
© Haber Turk. Домагой Вида

Турецкий «Бешикташ» не оставляет попыток приобрести защитника «Динамо» Домагоя Виду.

Сообщается, что стамбульский клуб хочет убедить хорвата не продлевать контракт с киевлянами и получить гарантии на подписание предварительного соглашения о переходе зимой.

Главной целью «Бешикташа» в летнее межсезонье станет Пепе, которому турки предложили двухлетний контракт на 10 милионов евро и бонус в размере 2,5 млн евро.

Источник — Haberturk

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 01.07.2017 13:40
    +2
    На бесплатного Виду будет полно претендентов. И Бешик будет далеко не первым в списке.
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    mooreferee
      mooreferee, 01.07.2017 13:41
    +2
    Цій новині мабуть вже кілька днів, так як:
    1. Віда продовжив контракт кілька днів назад;
    2. Пепе сьогодні підписав контракт із "ПСЖ"
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