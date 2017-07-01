Бешикташ планирует получить Виду бесплатно

Турецкий «Бешикташ» не оставляет попыток приобрести защитника «Динамо» Домагоя Виду.

Сообщается, что стамбульский клуб хочет убедить хорвата не продлевать контракт с киевлянами и получить гарантии на подписание предварительного соглашения о переходе зимой.

Главной целью «Бешикташа» в летнее межсезонье станет Пепе, которому турки предложили двухлетний контракт на 10 милионов евро и бонус в размере 2,5 млн евро.