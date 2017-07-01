Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо

Звезда «Барселоны», аргентинский футболист Лионель Месси сочетался браком со своей подругой детства Антонеллой Рокуццо в их родном городе Росарио в центральной части Аргентины. Церемонию, которая прошла в роскошном отеле в центре города, аргентинская пресса уже окрестила «свадьбой века».

На праздник были приглашены 260 гостей, в том числе и другие известные футболисты и знаменитости. Среди гостей можно было увидеть коллег Месси по «Барселоне»: Луиса Суареса, Неймара и Жерара Пике с его женой, поп-дивой Шакирой.

Месси и Рокуццо познакомились в детстве, еще до того как будущая звезда футбола переехал из Аргентины в Испанию в возрасте 13 лет. Сейчас у Месси, которому в июне исполнилось 30, и его возлюбленной, которая младше его на год, уже двое сыновей.

Спокойствие гостей охраняли сотни полицейских. Частная охранная фирма следила за тем, чтобы на праздник не ворвались незваные гости. Вокруг отеля, где проходила свадьба, собралось множество людей.

Ранее толпа зевак собралась в местном аэропорту в надежде увидеть кого-то из прилетающих в Росарио знаменитостей. Многие из приглашенных прибыли на свадьбу частными авиарейсами.

Как встретились Месси и Рокуццо?

Лионель Месси познакомился с Антонеллой Рокуццо, когда ему было всего пять лет. Новоиспеченная жена футболиста приходится двоюродной сестрой близкому другу Месси, футболисту Лукасу Скаглии.

В 13 лет Месси уехал в Испанию - «Барселона» пообещала оплатить ему лечение недостатка гормона роста.

Сейчас пара живет в Барселоне, где воспитывает двух сыновей.

Что мы знаем о церемонии?

Праздник прошел в отеле City Center в Росарио. В комплексе также располагается казино.

Свадебное одеяние для Рокуццо сшила испанский дизайнер Роза Клара, у которой ранее заказывали платья актриса Ева Лонгория и даже сама испанская королева Летисия.

Не считая суши-меню, еда на празднике в основном была представлена в аргентинской традиции: гостей угощали, например, различными блюдами из говядины, эмпанадас (латиноамериканскими пирогами) и кровяной колбасой.

Кто был приглашен на свадьбу?

Помимо бывших и нынешних коллег Месси из «Барселоны», на церемонию также прибыли его коллеги по национальной сборной Аргентины.

При этом, как пишет газета Clarín, на свадьбу не были приглашены бывшие тренеры Месси, в том числе главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который раньше тренировал «Барселону». Сообщается также, что из списка гостей был исключен легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

Чем примечателен город Росарио?

Росарио - портовый город, расположенный в центральной части Аргентины на берегах реки Парана примерно в 300 км на северо-запад от Буэнос-Айреса. Здесь провел свои юные годы другой знаменитый аргентинец - Эрнесто Че Гевара.

С тех пор как Месси переехал в Испанию, он завоевал рекордные пять Золотых мячей ФИФА.

В мае 2017 года Верховный суд Испании приговорил футболиста к 21 месяцу лишения свободы за уклонения от уплаты налогов. Но Мессии вряд ли проведет время за решеткой - вероятнее всего, все ограничится уплатой штрафа.

BBC