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ХАХЛЬОВ: «Кварцяний хотів бути спортивним директором Вереса»

Президент рівненської команди заявив, що перемовини із спеціалістом продовжуються

  • 01.07.2017 12:28
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ФК Верес. Алексей Хахлев
© ФК Верес. Алексей Хахлев
Президент «Вереса» Олексій Хахльов розповів про можливе залучення до керівництва командою Віталія Кварцяного.
 
— Які у вас були перемовини про співпрацю з Віталієм Кварцяним?
— Ми на зв’язку із Віталієм Володимировичем, як колеги. Розглядали його, і продовжуємо спілкуватися у форматі функціонування футбольного господарства у форматі Велика футбольна Волинь. На жаль, можливість таких перемовин з’явилася, коли «Волинь» перестала бути членом УПЛ і буде грати в Першій лізі. У Волинській області створені класні умови для функціонування футбольного клубу, там хороша інфраструктура, є багато фанатів і вболівальників, які люблять футбол. Сьогоднішній життєвий «онлайн» уможливив діалог про певне символічне об’єднання. Він ще не закінчений, просто наразився на певні питання, які варто вирішити в процесі діалогу.
 
— Йшлося і про те, щоб Кварцяний очолив «Верес»?
— І така пропозиція також звучала до Віталія Володимировича. Він ще роздумує, бо, по-перше, пов’язаний контрактом із своїм роботодавцем — клубом «Волинь». По-друге, діалог не закінчений. Одна з позицій Кварцяного — це спортивний директор, який буде курувати основну команду, займатися U-19 та U-21. Але ці розмови незавершені. Ми були б раді бачити такого фахівця в своїй команді. Досвід Кварцяного був би дуже корисний у «Вересі2.
 
— Ви вважаєте, що йому було б до снаги потрапити із «Вересом» відразу в першу шістку?
— Найголовніше питання, яке обговорювалося — чи є завдання у команди? У нас є завдання за 2 роки потрапити в єврокубки. У Кварцяного такої вершини ще не було, і це служило фундаментом для початку перемовин.

Источник — Sportarena

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