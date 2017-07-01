Маркиньос продлил контракт с ПСЖ

Защитник ПСЖ Маркиньос продлил контракт с клубом до лета 2022 года. Ранее соглашение бразильца было рассчитано до конца сезона 2018/19.
В составе ПСЖ Маркиньос провел 161 поединок и забил 13 голов.
Напомним, 23-летний бразилец является воспитанником «Коринтианс», в составе французской команды выступает с 2013 года.
Источник — ФК ПСЖ
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