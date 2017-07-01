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Маркиньос продлил контракт с ПСЖ

Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года

  • 01.07.2017 11:16
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Метки
ФК ПСЖ
© ФК ПСЖ
Защитник ПСЖ Маркиньос продлил контракт с клубом до лета 2022 года. Ранее соглашение бразильца было рассчитано до конца сезона 2018/19.
 
В составе ПСЖ Маркиньос провел 161 поединок и забил 13 голов.
 
Напомним, 23-летний бразилец является воспитанником «Коринтианс», в составе французской команды выступает с 2013 года.

Источник — ФК ПСЖ

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