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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Первый тайм был безобразным»

Наставник «Динамо» – о первом контрольном поединке на сборе в Австрии

  • 01.07.2017 10:49
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ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал дебютный для себя матч на этом посту, который завершился победой «бело-синих» с крупным счетом (4:0) над австрийским «Ваттенсом».
 
- Первый тайм был безобразным, как в плане отношения, так и в плане организации. Касается это, конечно, не всех. Хотя я и перед игрой говорил ребятам, что свой класс нужно показывать на футбольном поле. В первую очередь, за счет организации, игровой дисциплины. В первом тайме она отсутствовала. Но второй тайм порадовал в плане ведения игры. То, что требуется, выполнялось – быстрый переход из обороны в атаку, после потери мяча возвращались, работали от своей позиции. И, как следствие – совершенно другая картинка и совершенно другой результат.
 
- Насколько игроки уже понимают и соответствуют вашим требованиям?
- Прошло не так много времени, однако во втором тайме было видно, что игроки понимают те требования, которые предъявляются к команде. Для этого и существуют эти товарищеские игры, контрольные игры. Ребята знают, что в этих двух играх мы будем тасовать состав, пробовать разные сочетания, а уже начиная с третьей игры планируем наигрывать тот состав, который будет готовиться к старту чемпионата.
 
- Является ли физическая форма игроков близкой к оптимальной?
- У нас еще достаточно времени чтобы набрать форму, как функциональную, так и тактическую. Сейчас каждая игра будет показывать, кто из игроков в каком функциональном состоянии, и кто как понимает наши требования.
 
- С учетом сегодняшней игры будете ли вы вносить какие-то коррективы перед завтрашней, или все будет идти по намеченному плану?
- Естественно, сочетания игроков в завтрашнем матче поменяются, но первые выводы будем делать уже после него.
 
- Этот матч команда начала с расстановкой 4-4-2. Насколько вы довольны тем, как проявляют себя игроки при этой тактической модели?
- Понятно, что требования немного изменились, но все равно, чем выше уровень футболиста, тем он быстрее воспринимает эти требования и выполняет их на футбольном поле.

Источник — ФК Динамо Киев

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