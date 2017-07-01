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ГЛУЩЕНКО: «Головна мета нових правил для вболівальників – їх безпека»

Президент Асоціації вболівальників України – про причини введення паспортного контролю

  • 01.07.2017 10:17
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  • 1 комментария
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ФФУ
© ФФУ
Президент Асоціації вболівальників України Олександр Глущенко розповів про причини введення паспортного контролю для відвідувачів матчу збірних України та Туреччини, який відбудеться 2 вересня у Харкові.
 
- Олександре, ідея запровадження іменного контролю для вболівальників стосується лише матчу Україна-Туреччина чи й інших футбольних поєдинків також?
 
- Уточню. Мова йде не про паспортний контроль, як про це пишуть деякі ЗМІ, а про продаж квитків за документами та перевірку безпосередньо при вході на стадіон, чи дійсно власник квитка купував його сам. З’ясувати це  можна при перевірці не лише паспорта, а й інших документів: військового, студентського квитка чи водійського посвідчення. Іншими словами, зміст ініціативи зводиться до простої звірки імені, яке вказане на квитку, з документом, що засвідчує особу вболівальника. 
 
Тепер щодо причин, які спонукали нас до розробки такого механізму. В даному випадку йдеться виключно про матч Україна-Туреччина. По-перше, прийнято до уваги той факт, що відбірковий матч до фінальної частини ЧС-2018 за участю нашої збірної відбудеться в місті-мільйоннику, яке розташоване лише за 40 км від кордону з Росією. Відтак, існує серйозний ризик, що країна-агресор плануватиме на стадіоні в Харкові певні провокації. Продаж іменних квитків суттєво зменшить цей ризик. Ми повинні зважати і на те, що в Харкові це буде перший матч такого рівня за останні кілька років, і на те, що Туреччина є нашим важливим партнером на міжнародній арені. Відтак йдеться і про безпеку наших громадян, і про безпеку вболівальників турецької збірної. Тому Україна має вжити всіх заходів, щоб гарантувати спокій і правопорядок на цьому поєдинку. 
 
По-друге, такий механізм реалізації квитків дозволить нам уникнути непорозумінь, які вже мали місце на матчі «Динамо» - «Бешикташ», що проходив минулого року в Києві. Тоді турецькі вболівальники викупили рівно стільки квитків, скільки хотіли.  Цього разу наші гості зможуть придбати квитки лише на гостьовий сектор і лише через Федерацію футболу Туреччини. Тут, на місці, жоден турецький вболівальник не зможе купити квиток на матч. Громадянам Туреччини їх в Україні просто не продаватимуть.     
 
Ще одна проблема, яку зможуть вирішити іменні квитки – боротьба з перекупниками. Однак, хочу зазначити, що зараз ми говоримо про робочий проект, який ще не затверджено. Крім того, в організації матчу Україна-Туреччина, бере участь не тільки ФФУ, а й Харківська ОДА, МВС, СБУ та ДСНС. І пропозиції чи зауваження цих органів влади також потрібно враховувати при організації матчу в Харкові.

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 01.07.2017 10:33
    0
    "По-друге, такий механізм реалізації квитків дозволить нам уникнути непорозумінь, які вже мали місце на матчі «Динамо» - «Бешикташ», що проходив минулого року в Києві. Тоді турецькі вболівальники викупили рівно стільки квитків, скільки хотіли. "
    Мдааа,турки тогда классно мокнули суркисят.)))
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