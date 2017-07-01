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Спартак разорвал контракт с крымской гостиницей из-за санкций США

С сайта клуба исчезли все упоминания о крымском отеле

  • 01.07.2017 09:11
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crimeatourburo.ru. Riviera Sunrise Resort & SPA
© crimeatourburo.ru. Riviera Sunrise Resort & SPA
«Спартак» расторг спонсорский контракт с гостиничным комплексом в Крыму Riviera Sunrise Resort & SPA, который принадлежит ИФД «КапиталЪ» Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Ранее холдинг попал под санкции США из-за того, что владеет гостиничным комплексом. 
 
После внесения в санкционный список ИФД «КапиталЪ» и отеля Riviera Sunrise с сайта клуба исчезли все упоминания крымского отеля, в том числе новость от апреля 2015 года о том, что «Спартак» и Riviera Sunrise подписали спонсорский контракт. 
 
Информация о фирменном магазине с атрибутикой «Спартака» на сайте отеля также была удалена, однако сотрудник отеля рассказал, что магазин, находящийся на территории гостиницы, продолжает работу
 
20 июня США объявили о расширении санкций в отношении России. Под них попал в том числе холдинг ИФД «КапиталЪ», так как владеет гостиницей Riviera Sunrise Resort & SPA, находящейся в Крыму. Согласно ограничениям, любая структура, работающая в Крыму, может быть внесена в санкционный список. 

Источник — РБК

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