Спартак разорвал контракт с крымской гостиницей из-за санкций США

«Спартак» расторг спонсорский контракт с гостиничным комплексом в Крыму Riviera Sunrise Resort & SPA, который принадлежит ИФД «КапиталЪ» Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Ранее холдинг попал под санкции США из-за того, что владеет гостиничным комплексом.

После внесения в санкционный список ИФД «КапиталЪ» и отеля Riviera Sunrise с сайта клуба исчезли все упоминания крымского отеля, в том числе новость от апреля 2015 года о том, что «Спартак» и Riviera Sunrise подписали спонсорский контракт.

Информация о фирменном магазине с атрибутикой «Спартака» на сайте отеля также была удалена, однако сотрудник отеля рассказал, что магазин, находящийся на территории гостиницы, продолжает работу

20 июня США объявили о расширении санкций в отношении России. Под них попал в том числе холдинг ИФД «КапиталЪ», так как владеет гостиницей Riviera Sunrise Resort & SPA, находящейся в Крыму. Согласно ограничениям, любая структура, работающая в Крыму, может быть внесена в санкционный список.