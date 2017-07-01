#BarçaLegends— FC Barcelona (@FCBarcelona) 30 июня 2017 г.
Delicatessen 'Made in @10Ronaldinho' pic.twitter.com/3kxApDSjyM
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
#BarçaLegends— FC Barcelona (@FCBarcelona) 30 июня 2017 г.
Delicatessen 'Made in @10Ronaldinho' pic.twitter.com/3kxApDSjyM
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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