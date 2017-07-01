ОФИЦИАЛЬНО: Спортинг арендовал Думбия

Официальный сайт футбольного клуба Рома сообщает о том, что форвард команды Сейду Думбия, вернувшийся из аренды в Базеле, был вновь арендован, однако на этот раз лиссабонским Спортингом.



Португальский клуб подписал игрока до 30 июня 2018 года и может по окончания этого срока выкупить 29-летнего бомбардира. Сумма выкупа будет определена на основе показателей игрока в ходе сезона.



Напомним, что в минувшем чемпионате Думбия провел за Базель 34 матча во всех турнирах, отметившись 21 забитым голом и двумя результативными передачами.



Сам футболист так прокомментировал свой переход в Спортинг:

«Я очень доволен, что оказался в таком большом клубе. Я приехал сюда несколько дней назад, и до сих пор у меня сложились очень приятные впечатлениями. Мне бы не хотелось давать ложных обещаний, но могу сказать, что я приехал в этот клуб не для того, чтобы отдыхать. Я намерен упорно работать, и с началом сезона вы это увидите.»