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Сборная Германии - чемпион молодежного чемпионата Европы

Испания минимально уступила в финале

  • 01.07.2017 00:45
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uefa.com
© uefa.com

Молодежная сборная Германии выиграла чемпионат Европы, который проходил на полях Польши.

В финале Бундестим одолели сборную Испании. Единственный гол на счету Вайзера, который отличился на 40-й минуте.

Для сборной Германии это второй титул чемпионов Европы.

Германия – Испания – 1:0
Гол: Вайзер, 40.

Источник — Sport.ua

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