Сборная Германии - чемпион молодежного чемпионата Европы

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Барселона официально объявила о возвращении Деулофеу 01:14 — NameVetal Пятнашки какие-то. куда ни крути - все равно Барса..

Конкурент для Зозули: Бетис подписал Тельо из Барселоны 00:33 — rokkino Смешно,вы Телльо видели?Там конкуренцией и не пахнет.Разве что шнурки завязывать ему будет

Роналду не собирается покидать Реал 00:30 — rokkino Ну то в какой он форме,то я бы не исключал бы и этот вариант.А вот возраст в наше время,с его ден...

Александр Андриевский может покинуть Динамо 00:27 — Jovi Burst Очень жаль, талантливый молодой игрок, которому даже шанса не дали. 00:08 — a-z667 Реально креативный хав,лично мне напоминает Калитку старшего...Шо ДК себе думает?У них в центре ...