Сборная Германии - чемпион молодежного чемпионата Европы

Молодежная сборная Германии выиграла чемпионат Европы, который проходил на полях Польши.
В финале Бундестим одолели сборную Испании. Единственный гол на счету Вайзера, который отличился на 40-й минуте.
Для сборной Германии это второй титул чемпионов Европы.
Германия – Испания – 1:0
Гол: Вайзер, 40.
Источник — Sport.ua
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