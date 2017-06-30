Барселона официально объявила о возвращении Деулофеу

Пых-Пых,давай домой в ЧО ,тут как раз ваша братия собирается образца 2009/2011

Реально креативный хав,лично мне напоминает Калитку старшего...Шо ДК себе думает?У них в центре ...

Пане. У вас до палець на кнопці застряг?

Прошлый раз били по яйцам, этот раз по чем, по рогам и промеж? Куда ж вас тогда бить? В спину...

Наши хлопцы молодцы, отмудохали ватанов по их козлячим мордам. Слава Україні!

Да явно засудили.Ну пусть Каклы порадуются.

Зачем цапки вообще в ринг выходят, если победителей хотят определять в кабинетах?