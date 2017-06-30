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Барселона официально объявила о возвращении Деулофеу

Хавбек вернулся в каталонский клуб

  • 30.06.2017 23:18
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Барселона официально объявила о возвращении Деулофеу

«Барселона» на своем официальном сайте сообщила, что воспитанник клуба Жерар Деулофеу вернется в команду.

Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник «Эвертона» не хочет возвращаться в испанский клуб из-за возможности продолжить карьеру либо в «Милане», либо в «Ювентусе». «Барселона» воспользовалась опцией по возвращению Деулофеу из «Эвертона».

Отмечается, что в ближайшие дни условия сделки будут согласованы с английским клубом и самим игроком. Его контракт будет рассчитан до конца сезона-2018/19.

Напомним, Деулофеу дебютировал за «Барселону» в 2011 году. Не сумев закрепиться в составе, он играл на правах аренды за «Эвертон» (сезон-2013/14) и «Севилью» (2014/15). В 2015 году «ириски» выкупили контркт хавбека. Вторую часть минувшего сезона он провел в «Милане» на правах аренды.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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