Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Политыло тренируется с Черноморцем

Хавбек близок к возвращению в одесский клуб

  • 30.06.2017 22:48
  • 44 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Хорошо известный в Украине полузащитник Сергей Политыло тренируется с «Черноморцем». Раньше игрок уже выступал в составе одесситов. Кроме этого, он успел поиграть в «Днепре» и «Волыни». В зимнее трансферное окно игрок перебрался в Казахстан, где выступал за «Окжетпес», за который провел 12 матчей. 

Есть вероятность, что в новом сезоне мы увидим Сергея в составе одесситов. Также, ранее мы сообщали, что экс-моряк Иван Бобко намерен вернутся в «Черноморец».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.