Хорошо известный в Украине полузащитник Сергей Политыло тренируется с «Черноморцем». Раньше игрок уже выступал в составе одесситов. Кроме этого, он успел поиграть в «Днепре» и «Волыни». В зимнее трансферное окно игрок перебрался в Казахстан, где выступал за «Окжетпес», за который провел 12 матчей.

Есть вероятность, что в новом сезоне мы увидим Сергея в составе одесситов. Также, ранее мы сообщали, что экс-моряк Иван Бобко намерен вернутся в «Черноморец».