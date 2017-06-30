Александр Андриевский может покинуть Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский может вновь покинуть стан столичного клуба. Будет ли это полноценный трансфер или очередная аренда на данный момент неизвестно, но вероятность того, что следующий сезон в киевском клубе он не проведет, очень велика.

Напомним, что на сборы с командой Александра Хацкевича воспитанник харьковского «Металлиста» не поехал. Минувший сезон 23-летний полузащитник провел в одесском «Черноморце», где смог закрепиться в основном составе команды. На его счету 24 матча в Лиге Пари-Матч, в которых он забил три гола и отдал четыре голевые передачи.