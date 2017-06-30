Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо Киев — Ваттенс — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча «Динамо Киев» — «Ваттенс»

  • 30.06.2017 22:32
  • 470 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Динамо Киев — Ваттенс — 4:0. Видеообзор матча

В контрольном поединке поединке «Динамо Киев» — «Ваттенс» разгромную победу одержала украинская команда (4:0):

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.