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Динамо интересуется 18-летним полузащитником Ботошани 22:52 — M-E-S-S-E-R напомни пожалуйста, а кого "достойного" за 2 десятка лет вырастил крото-бомжацкий клуб?...

Киевское Динамо начало австрийский сбор с разгрома Ваттенса 22:44 — VAD он во втором вышел вместо Морозюка, наоборот меньше тайма сыграл 22:30 — lasua Цыганков сделал три года, но конечно же в основном составе ему не будет места...