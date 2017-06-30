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Рома выкупила Пеллегрини у Сассуоло

В обратном направлении отправился Федерико Риччи

  • 30.06.2017 22:01
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Рома выкупила Пеллегрини у Сассуоло

Футбольный клуб Рома объявил о приобретении прав на полузащитника Сассуоло Лоренцо Пеллегрини. 21-летний воспитанник римского клуба вернулся в стан «волков», подписав с джаллоросси пятилетний контракт. Рома выплатит за Пеллегрини 10 млн евро.

Игрок так прокомментировал свое возвращение в столичную команду:
«Вернуться в Тригорию — это удивительное чувство. Это было моей целью с тех самых пор, как я оказался в Сассуоло. Спустя два года мои старания увенчались успехом. Я благодарен всему клубу Рома и директору Мончи. Они дали мне понять, что очень хотят видеть меня в своей команде.»

Мончи:
«Мы горды тем, что вернули домой Пеллегрини. Лоренцо в эти годы приобрел важный опыт в Сассуоло, и мы уверены в том, что он внесет свой вклад в процесс роста нашей команды.»

Также официальный сайт Сассуоло сообщил о том, что в обратном направлении отправился принадлежащий Роме Федерико Риччи. После сезона аренды нероверди выкупили все права на 23-летнего вингера.

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