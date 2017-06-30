Киевское Динамо начало австрийский сбор с разгрома Ваттенса

Первым соперником киевского «Динамо» на австрийском сборе стал клуб из Первой австрийской лиги «Ваттенс». Сезон во втором по силе дивизионе стартует 21-го июля, тогда как в Украине уже 15-го числа киевлянам предстоит матч за Суперкубок против «Шахтера». Однако по первому тайму контрольной встречи сложилось впечатление, будто это у динамовцев есть «лишняя» неделя подготовки.

Да, киевляне могли открыть счет уже на первой минуте. Капитан команды Андрей Ярмоленко прострелил справа, Дмитрий Хлёбас в касание пробивал по пустым воротам, но попал в защитника, успевшего прибежать на помощь голкиперу. Далее австрийцы сумели выравнять игру и в середине первой 45-минутки едва не забили. Мяч после удара с линии штрафной попал в защитника и, кардинально изменив направление полета, пролетел в опасной близости от штанги. Еще один опасный момент игроки «Ваттенса» создали на последней минуте тайма — Бущан отбил мяч перед собой после мощного выстрела, но добивавший соперник оказался в офсайде. 0:0 — итог первой половины встречи вполне справедлив.

А во второй мы увидели совсем другие команды — как по составу, так и по уровню игры. Александр Хацкевич выпустил на поле 11 свежих футболистов, в «Ваттенсе» тоже произвели ряд замен. И вскоре киевляне открыли счет. Цыганков навесил со штрафного на дальний угол вратарской — а там Кадар опередил всех и «фехтовальным» выпадом послал мяч в сетку. Австрийцы начали с центра поля, потеряли мяч — Буяльский выбежал один на один и эффектно перебросил вратаря практически с линии штрафной. 2 мяча киевляне забили буквально за минуту! Вскоре мог отличиться и Антунеш, но его мощный удар с лёта вратарь перевел в перекладину — всего лишь угловой.

Счет стал крупным на 72-й минуте, и главная заслуга в этом принадлежит Виктору Цыганкову. Динамовец выдал суперслалом: обыграл защитника, упал, поднялся, обыграл в штрафной еще троих - и выкатил пас на дальний угол вратарской. Набежавший Беседин в касание переправил сферу в пустые ворота. А еще через несколько минут забил и сам Цыганков, хотя некоторые могут считать этот гол и автоголом. Хавбек подавал со штрафного, мяч попал в голову защитнику и рикошетом мимо вратаря залетел в сетку. Затем 19-летний Цыганков убежал один на один, но не сумел переиграть вратаря.

Однако и 4:0 — счет более чем убедительный. Уже завтра «Динамо» проведет вторую контрольную игру — против румынского «Ботошани».



«Динамо Киев» - «Ваттенс» - 4:0

Тамаш Кадар, 55, Виталий Буяльский, 56, Артем Беседин, 72, Виктор Цыганков, 76.

«Динамо Киев»: Георгий Бущан (Владимир Маханьков, '46), Владимир Шепелев (Никита Бурда, '46, Александр Тымчик, '73), Александар Пантич (Виторину Антунеш, '46), Андрей Ярмоленко (Евгений Хачериди, '46), Богдан Михайличенко (Тамаш Кадар, '46), Зураб Очигава (Виктор Цыганков, '46), Роман Яремчук (Виталий Буяльский, '46), Дмитрий Хлёбас (Никита Корзун, '46), Домагой Вида (Сергей Сидорчук, '46), Сергей Рыбалка (Артем Беседин, '46), Николай Морозюк (Олег Гусев, '46, Дерлис Гонсалес, '73).

«Ваттенс»: Фердинанд Освальд, Давид Гугганиг, Давид Циммерхофер, Стефано Пеллиццари, Флориан Бухахер, Беньямин Прантер (Даниэль Штрикнер, '46), Дразен Кекез, Флориан Мадер, Дино Ковачич (Флориан Топлич, '46), Лукас Катник, Милан Юрдик.



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