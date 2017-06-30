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1+1 медиа может приобрести права на трансляцию матчей еврокубков

Группа телеканалов будет претендовать на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы

  • 30.06.2017 21:42
  • 1252 просмотров
  • 8 комментария
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1+1 медиа может приобрести права на трансляцию матчей еврокубков

«1+1 медиа» примет участие в тендере на приобретение прав на трансляцию матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы на сезоны 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 годов.

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний «1+1 медиа».

«Рады сообщить, что «1+1 медиа» охотно принимает предложение и примет участие в тендере, ведь для нас это прекрасная дополнительная возможность усилить свои позиции в трансляциях интересных футбольных событий на рынке», – сказал руководитель управления спортивных проектов «1+1 медиа» Степан Щербачев.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    bilous-77
      bilous-77, 30.06.2017 21:48
    -3
    тільки не це ...знову на 2+2 в пів екрана будуть показувати!!!!!!!!!!!!!!!
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    Arius.
      Arius., 30.06.2017 21:58
    +1
    Хуже транслятора чем плюсы просто быть не может в футболе, от картинки до коментов все на уровне УГ!
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    Мугунот
    online
      Мугунот, 30.06.2017 22:03
    0
    снова на паях с Футболами?
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 30.06.2017 22:06
    +5
    Хорошая новость. Ахмет ТВ нам не нужно.
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    Мугунот
    online
      Мугунот, 30.06.2017 22:06
    0
    bilous-77, 30.06.2017 21:48
    тільки не це ...знову на 2+2 в пів екрана будуть показувати!!!!!!!!!!!!!!!
    не будуть . усі канали "1+1 медіа" перейшли на формат мовлення 16:9
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    serge1234
      serge1234, 30.06.2017 22:16
    +4
    Это хорошо. Я уже на интуристов хотел переходить, эти лохметовцы заипали
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    uadk
    online
      uadk, 30.06.2017 22:17
    0
    Отлично. Потому что смотреть и слушать комментарии матчей Динамо на кротоканале - это не для слабонервных
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    Мугунот
    online
      Мугунот, 30.06.2017 22:21
    +1
    serge1234, 30.06.2017 22:16
    Это хорошо.
    -----------------

    пока не очень: они тендер еще не выиграли. увы, велика вероятность, что кротобанда просто перебьет большими бабками
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