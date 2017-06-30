1+1 медиа может приобрести права на трансляцию матчей еврокубков

«1+1 медиа» примет участие в тендере на приобретение прав на трансляцию матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы на сезоны 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 годов.
Об этом сообщает пресс-служба группы компаний «1+1 медиа».
«Рады сообщить, что «1+1 медиа» охотно принимает предложение и примет участие в тендере, ведь для нас это прекрасная дополнительная возможность усилить свои позиции в трансляциях интересных футбольных событий на рынке», – сказал руководитель управления спортивных проектов «1+1 медиа» Степан Щербачев.
Источник — Динамомания
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пока не очень: они тендер еще не выиграли. увы, велика вероятность, что кротобанда просто перебьет большими бабками
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