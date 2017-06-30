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ОФИЦИАЛЬНО: Фабио Борини - игрок Милана

Миланский клуб арендовал форварда «Сандерленда»

  • 30.06.2017 21:33
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Милан объявил о приобретении у Сандерленда нападающего Фабио Борини.

26-летний форвард был арендован до конца следующего сезона с обязательным правом выкупа, установленным в размере 6 миллионов евро.

«Я хотел бы поблагодарить всех за доверие, проявленное по отношению ко мне, — сказал Борини после подписания контракта. — Очень здорово, что удалось оказаться здесь. Нельзя было представить лучшего шанса для того, чтобы качественно делать свою работу. Чем больше я думаю о предстоящей игре в футболке Милана, тем становлюсь более эмоциональным. С нетерпением жду того момента, когда начнется новый сезон».

«Если оценивать некоторые параметры медицинского осмотра, можно сказать о том, что Фабио стал одним из лучших футболистов Милана за последние десятилетия, — сказал генеральный директор клуба Марко Фассоне. – Очевидно, что Борини оказался здесь не только по причине своих выдающихся физических способностей. Команде пригодится такой универсальный форвард».

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