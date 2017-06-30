Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Для меня перевод в дубль – это разрыв контракта»

Игрок «Карпат» прокомментировал решение тренерского штаба

  • 30.06.2017 21:13
  • 85 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК олимпик
© ФК олимпик

Центральный защитник Карпат Алексей Дитятьєв рассказал о ситуации вокруг перевода четверых футболистов львовского клуба в "дубль".

Недавно Карпаты сообщили, что сразу четыре игрока первой команды переведены в дублирующий состав. Среди них был и ведущий центрбек Алексей Дитятьєв.

«Не знаю, что вам и сказать… Сейчас добираюсь до Львова, уже в Украине. Честно говоря, все очень неожиданно случилось», — рассказывает Дитятьев.

Футболист не знает чья была инициатива перевести сразу четырех футболистов в «дубль», но принимает такое решение руководства.

«Так уж случилось, главный тренер решил, что мы не нужны первой команде. Больше нечего добавить».

«Лично для меня перевод в дубль это и означает – разрыв контракта. В меня не верят, значит буду искать новую команду».

Дитятьев говорит, что решение Серхио Наварро было очень неожиданным.

«Сейчас все клубы уже на сборах, комплектация почти окончена, буду связываться с агентом».

«Ситуацию объяснил сам главный тренер. Не буду говорить, как он нам это объяснил, но объяснил. В этом все Карпаты. Спрашивайте дальше у руководства клуба о ситуации, мне это пока непонятно».

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.