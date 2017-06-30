Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Для меня перевод в дубль – это разрыв контракта»

Центральный защитник Карпат Алексей Дитятьєв рассказал о ситуации вокруг перевода четверых футболистов львовского клуба в "дубль".

Недавно Карпаты сообщили, что сразу четыре игрока первой команды переведены в дублирующий состав. Среди них был и ведущий центрбек Алексей Дитятьєв.

«Не знаю, что вам и сказать… Сейчас добираюсь до Львова, уже в Украине. Честно говоря, все очень неожиданно случилось», — рассказывает Дитятьев.

Футболист не знает чья была инициатива перевести сразу четырех футболистов в «дубль», но принимает такое решение руководства.

«Так уж случилось, главный тренер решил, что мы не нужны первой команде. Больше нечего добавить».

«Лично для меня перевод в дубль это и означает – разрыв контракта. В меня не верят, значит буду искать новую команду».

Дитятьев говорит, что решение Серхио Наварро было очень неожиданным.

«Сейчас все клубы уже на сборах, комплектация почти окончена, буду связываться с агентом».

«Ситуацию объяснил сам главный тренер. Не буду говорить, как он нам это объяснил, но объяснил. В этом все Карпаты. Спрашивайте дальше у руководства клуба о ситуации, мне это пока непонятно».