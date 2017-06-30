Лучше меньше, да лучше или больше, да проще

Самые крупные чемпионаты в Европе – это чемпионат Италии, Англии, Германии, Испании и Франции. В этих странах за звание за чемпиона страны борются 20 команд.

По 18 команд выступает в высших дивизионах Голландии, Португалии и Турции. 16 клубов за право называться чемпионом сражаются в таких странах, как Бельгия, Греция, Чехия, Беларусь, Норвегия, Польша, Швеция, Сербия. И представьте себе, в карликовом государстве Сан-Марино в национальном чемпионате играет 15 команд! В чемпионате крошечного государства принимают участие 15 клубов, разделенных на две группы. Регулярный сезон длится с сентября по апрель. В ходе турнира команды дважды играют с соперниками из своей группы и один раз – с посланцами из чужой. В плей-офф выходят три лучшие команды из каждой группы. Игры на выбывание представляют собой многоступенчатую систему, включающую шесть раундов. Финал чемпионата обычно проходит на «Стадио Олимпико», не на том, что в Риме, а на главном стадионе карликовой страны. Помимо необычной формулы, в чемпионате Сан-Марино есть ещё одна особенность: стадионы здесь не закреплены за клубами и места проведения матчей определяются федерацией футбола. 14 команд в своих высших дивизионах имеют – Кипр, Люксембург, Румыния, Дания, Болгария, Израиль.

А вот в странах Финляндия, Шотландия, Казахстан, Ирландия, Венгрия, Исландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Мальта, Северная Ирландия, Уэльс, также, как и в Украине, в высшем дивизионе играет 12 клубов. По 11 команд выступает в национальных чемпионатах Молдовы и Словакии. Теперь перечислю страны, где за звание чемпиона сражается ровно 10 команд. Это следующие страны: Швейцария, Австрия, Хорватия, Словения, Албания, Грузия, Македония, Эстония, Фареры и Гилбалтар.

По 8 клубов насчитывают высшие дивизионы Андорры, Азербайджана, Латвии и Литвы.

И, наконец, меньше всего, играет в национальном чемпионате Армении. Там за звание чемпиона борются 6 клубов. Они играют в 6 кругов. Занявшая последнее место команда выбывает в низший дивизион. Меньше клубов, чем в Украине, в элите национальных чемпионатов, имеют 17 государств. Во сколько раз численность населения Украины превышает численность Сан-Марино не надо говорить, но там, в этом карликовом государстве 15 команд бьются за чемпионство, а у нас 12. Или сравните население Кипра, Мальты, Люксембурга, Черногории, Исландии, Уэльса с нашими 47 миллионами. А имеют в элитном дивизионе эти страны команд, не меньше, чем Украина!

Уникальная есть страна, она правда не в Европе. Там, в самой маленькой лиге в мире играют всего две команды. В чемпионате островов Сцилли участвуют команды «Вулпэк Уондерерс» и «Гаррисон Ганнерс», которым на протяжении сезона приходится встречаться друг с другом более 20 раз. Похоже, что им этого мало, поэтому они играют между собой ещё в двух кубковых турнирах.

Так что, подумаем, что лучше, уменьшать количество команд и придумывать разделение на группы и плей-офф… или может увеличить количество команд в УПЛ и вернуться к традиционной схеме. То есть играть в два круга с разъездами. По моему мнению, надо вернуть зрителя на украинские стадионы не придумыванием схем розыгрыша, а красивым качественным футболом.