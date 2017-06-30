Динамо в Австрии: «крестики-нолики» и Ярмоленко в роли вратаря

В пятый день своего пребывания в австрийском Тироле киевское «Динамо» проведет свой первый контрольный матч на этом сборе.

Соперником нашей команды будет представитель второго по рангу дивизиона чемпионата Австрии – клуб «Сваровски Ваттенс». Это будет первый матч киевского «Динамо» под руководством Александра Хацкевича.

Утром в день игры «бело-синие» провели тренировку в футбольном центре «Казино Арены». Игроков ожидала интенсивная разминка, в конце которой состоялось очень интересное и новое упражнение.

Своеобразная эстафета с необычными правилами – футболисты были поделены на команды и по очереди расставляли фишки на игровом поле, подобном полю в игре «крестики-нолики».

Соревнование выдалось очень живым и богатым на эмоции – ребята получили огромный запас позитива, необходимого для плодотворной работы.

В финальном этапе проворнее оказалась четверка легионеров – Антунеш, Гонсалес, Корзун и Кадар.

Серьезная работа началась сразу после разминки. Подопечные Александра Хацкевича отрабатывали стандартные положения – как их исполнение, так и выход в атаку после стандартов соперника.

После занятия игроки потренировали удары по воротам, причем в роли голкипера попробовал себя капитан команды Андрей Ярмоленко.

Тренировка длилась около часа. Днем было теоретическое занятие в отеле, а после него – обед и отдых. На игру команда отправится за полтора часа до начала матча. Дорога в Ваттенс займет около 40 минут. Утренняя тренировка прошла при солнечной погоде, но вечером возможны осадки.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямая трансляция этой игры будет доступна на канале «Динамо» Киев в YouTube и в официальном клубном мобильном приложении.а