Юрий ВИРТ: «Президент Вереса всегда держит свое слово»

Новый главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от новой должности.

— Вы мечтали об этом еще со времен игровой карьеры?

— Не сказал бы. Все происходило поэтапно. Я ведь и работал в коллективах U-19 и U-21, и был помощником в первой команде. Понимал, что без опыта работы стать во главе основного состава непросто. Своего рода стажировкой назвал бы общение с наставниками Шахтера. Я собирал информацию, анализировал. И вот дождался своего дебютного назначения.

— Верите в то, что Верес — это не временное явление для Премьер-лиги?

— Конечно. В противном случае я бы не взялся за работу. Я вижу, как наше руководство живет футболом. Уверен, то, что запланировано, оно сделает. Верят в команду и болельщики.

— Кстати, а где Верес будет проводить домашние матчи?

— Пока во Львове, на Арене Львов.

— А когда команда возвратится в Ровно?

— Как сказал президент, через два года. А он всегда держит свое слово. Это будет новый стадион, на котором, уверен, команда будет радовать своих верных поклонников.

— Кстати, после окончания игровой карьеры и перед началом тренерской с кем-то из опытных наставников советовались?

— С Мирчей Луческу, Александром Спиридоном. Они мне много подсказывали и говорили, что если есть огромное желание, то нужно пробовать. Хорошо, что мне тогда как раз поступило предложение возглавить донецкий Металлург (U-19). Для начинающих наставников эта работа — как раз то, что нужно (улыбается).

— Не так часто встречаются главные тренеры, которые в прошлом были вратарями…

— Почему? Вот, к примеру, наш первый контрольный матч в межсезонье мы играли с Николаевом, так у корабелов обязанности тренера-консультанта исполняет Семен Иосифович Альтман (улыбается). А вообще думаю, что это связано с тем, что в командах появились должности тренеров вратарей. Раньше ведь этого не было. Так что у бывших голкиперов сейчас, наоборот, стало больше работы.

— А кто для вас идеал тренера?

— Это наставники, которые добиваются результатов. В Европе я бы отдал предпочтение Жозе Моуриньо и Хосепу Гвардиоле. Конечно, не могу обойти вниманием того же Мирчу Луческу, Виктора Прокопенко. У этих тренеров я многое перенял, многому научился. Но вообще у всех специалистов свое видение футбола, просто не стану больше никого называть, чтобы кого-то не упустить…

— Вы закончили свою карьеру футболиста в 2012 году, а последний матч на высшем уровне провели еще в 2007-м. Тяжело было пять лет в Шахтере без игровой практики?

— Нет. Я знал, на что иду. В Шахтере были классные вратари, но началась эпидемия травм, и руководители донецкого клуба предложили мне роль этакого старожила. Чтобы я был вторым, а то и третьим голкипером, но в любой момент мог подстраховать.