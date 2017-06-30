Владислав ВАЩУК: «Максимов на фарт наступил в коровью лепешку»

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук на своей странице в Facebook поделился футбольными воспоминаниями.

О фарте и нефарте.

Перед игрой с «Рапидом» Йожеф Йожефович Сабо подумал, что нужно что-то менять, искать новые пути к успеху. Решил, на фарт, заменить утреннюю зарядку прогулкой. Действительно, чего б по полю не пройтись с утра? Не по футбольному, конечно, футбольное – оно ж не фарт будет.

Как раз рядом с базой «Динамо» луга есть, где коровки пасутся. Там и погуляем, стало быть. Ну, тренер так видит.

Вот идем мы, двадцать жертв великой тренерской мысли, среди бурьянов и коровьих лепешек и гадаем – как это поможет в матче с «Рапидом»…

Тут Юра Максимов говорит: «Слушайте, чего мы по «минному полю» тут просто так ходим? Надо на фарт в говно коровье наступить!» И аккуратно так на коровью лепешку ногой нажал…

Проиграли мы со счетом 4:2. Но Максимов гол забил! На фарт говнецо-то оказалось)) А если б вся команда наступила? Выиграли б, наверное…

Максимову после этого еще несколько раз предлагали на поле сбегать, буренок проведать. Шутили, что чем свежее «мина», тем быстрее будет гол. 😂

Кстати, почему проиграли – Йожеф Йожефович быстро разобрался. Зять Суркиса «не на фарт» в раздевалку перед игрой зашел. Только поэтому. Никак иначе.

А уж если женщина с нами в самолете летела – то можно было и на поле не выходить. Сабо заранее знал – проиграем, сто процентов!

Футбольные люди очень суеверные.

Олег Владимирович Блохин после игры с Италией на Чемпионате мира-2006 сказал, что ему сон плохой приснился. Что, дескать, нам пора уезжать домой.

Нет, итальянцы тут не при чем. Ну и что, что они стали чемпионами мира… Сон же приснился.

А Виталий Владимирович Кварцяный пришел как-то ко мне с претензией, что из-за меня «Волынь» вылетит в первую лигу.

Нефартовый, ты, Ващук! ФК «Львов» вылетел, «Черноморец» вылетел, «Волынь» тоже может…

Когда сезон окончили – говорю, ну как? Примета не сработала? Или я, наоборот, «на фарт» оказался?

Забыл, кстати, тогда у Кварцяного поинтересоваться, почему «Динамо» все годы, что я за него играл, из высшей лиги не вылетало. Наверняка б что-то ответил неординарное, в его стиле.

Каких только «фартовых» примет только не бывает у футболистов!

Были у одного известного «динамовца» фартовые носки. Мы часто резались по вечерам в карты, делать –то на базе было особо нечего. Ни интернета, ни тебе спутникового телевидения. И вот, как только тот в карты начинал проигрывать, то шел в комнату за заветными «носочками». Стирать их не полагалось, естественно. Кто ж счастливые носки стирает?

Игра после их появления приобретала новый колорит, аромат и краски. Выживали сильнейшие. 😂

У меня была счастливая футболка. Застиранная до дыр. Не менял ее, потому что «на фарт». Порвал и выкинул после «Баварии».

Андрюха Медведев, известный теннисист, как-то рассказывал, что безумно был благодарен Агасси, что избавил его от надоевшего меню. Андрюха зашел как-то перед какой-то игрой в ресторан, заказал какую-то еду, я уже не помню что именно, но после этого пошла беспроигрышная серия. Каждый раз перед игрой Медведев заходил в ресторан и заказывал одно и тоже. Говорит, раз на пятый уже есть не мог, так надоело. И только когда Андрюха в финале проиграл Агасси, «фартовый» ресторан пришлось отменить. Говорит – это было самое приятное в проигрыше. :))

Ну а если серьезно, то понятие «фарт» - в спорте присутствует всегда.

В любой игре присутствует элемент случайности, даже в шахматах. В любом виде спорта может сложиться ситуация, как максимально благоприятная для достижения результата, так и максимально неблагоприятная. Слишком много составляющих для успеха. Погода, состояние поля, настрой трибун, спал- не спал, рикошет, поскользнулся... Сто тысяч незаметных сразу вещей. И да, есть футболисты, для которых почему-то, по абсолютно непонятным причинам, все эти пазлы чаще других складываются удачно. Вот просто прет и все. Вот в ста процентов из ста не должно было так случиться, а случается. Темная сторона медали.

Я когда про Рональдо написал, что он слишком много выигрывает «на фарте», то именно это имел в виду. И Месси, и Рональдо - конечно же, талантливые и трудоспособные, но Рональдо, если честно, везёт, как слепой лошадке через дорогу. Хотя, сколько людей, столько и мнений.

Семен Иосифович Альтман определял самое благоприятное время для игр… по звездам. Были у него какие-то специальные люди, которые могли сказать, когда лучше начинать – в час, три или пять. Они же сверяли гороскопы тех, кто играет в команде, как они совпадают и в каком периоде находятся, определяли насколько силён энергетически каждый игрок.

У Лобановского перед ответственными матчами Лиги Чемпионов всегда батюшку привозили, чтобы благословил на игру. А еще Васильич всегда из автобуса последним выходил «на фарт». Ну и знаменитые семь секунд перед игрой и хлопок в конце. Такой ритуал.

Каждый ловил и ловит синюю птицу удачи за хвост по-своему.

Но я точно знаю только одно. Фортуна любит терпеливых. И успех все равно приходит к тем, кто много работает. Не нужно искать таинственные знаки там, где их нет.

Мне никогда не давалось все легко. То, что другие схватывали на лету, мне приходилось повторять тысячи раз, прежде чем начинало получаться. Да, мне было и есть гораздо тяжелее, чем многим, но я не жалуюсь, потому что точно знаю цену победы.

Важен только конечный результат. Нужно уметь заглядывать в будущее даже тогда, когда оно кажется невозможным.

Хотя в мистику я однажды поверил. В 2006-м, на Чемпионате мира.

Блохин после выигрышного матча со Швейцарией решил поменять состав. В футболе выигрышный состав менять не принято, но своей фамилии в стартовом составе на матч с Италией – я не увидел… Никто мне конечно ничего не объяснял, решения тренеров не обсуждаются.

Ходил я тогда черный. Делал вид, что все в порядке, но внутри было полное непонимание того, что происходит.

После первого тайма сборная Украины проигрывала 2:0. Эмоции такие, что бьют через край. И тут тренер дает мне отмашку – дескать, готовься на замену. Я потихоньку начинаю разминаться, квадрат, пробежка… И тут я услышал звук, заставивший меня похолодеть…