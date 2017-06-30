Олимпик в Харькове: техника и беговая работа

Пятый день учебно-тренировочного сбора «Олимпика» под Харьковом включал в себя две тренировки – утром и вечером. Утреннее занятие было разделено на две части: в первой половине сессии ребята поработали над техникой, оттачивали передачи разной длины и поработали над завершением атак. А затем тренерский штаб предложил своим футболистом беговую работу. «Олимпийцы» пробежали три серии по 100, 200, 300 и 400 метров. В заключении занятия футболисты работали индивидуально – в тренажерном зале и на поле.

Отметим, что с самого утра партнеры начали поздравлять сегодняшнего именинника – Ивана Брикнера. Перед тренировкой теплые слова хавбеку сказал тренерский штаб во главе с Романом Санжаром.

Вечером «Олимпик» проведет еще одну тренировку, а уже послезавтра отправится в Полтаву, где состоится очередной контрольный матч. На этот раз дончане сразятся с новичком Премьер-лиги – ФК «Мариуполь».