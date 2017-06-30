Александрия представила новую форму

«Александрия» обновила домашний и выездной комплекты игровой экипировки. Технический спонсор Nike подготовил для команды Владимира Шарана две новые модели экипировки. Домашний вариант формы выполнен в желтых цветах с черными элементами, гостевой – в белых с зелеными, так что, привычные клубные цвета сохранились, изменения коснулись только дизайна футболок. Резервный комплект формы будет выполнен в черном цвете. Титульный спонсор команды так же остался без изменений, логотип компании «Украгроком» будет нанесен на передней части футболок.