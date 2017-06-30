Евгений ЗУБЕЙКО: «Я покидаю Карпаты»

Защитник «Карпат» Евгений Зубейко прокомментировал ситуацию, которая сложилась у него со львовским клубом.
«Покидаю ли я «Карпаты»? Да, это правда. У меня закончился контракт с клубом, а новый мы решили не подписывать. Таким образом, я теперь свободный агент и буду заниматься поиском новой команды. Зарубежный клуб или Украина? Пока ничего неизвестно», - сказал Зубейко.
Ранее официальный сайт «львов» сообщил о том, что Евгений Зубейко, Алексей Дитятьев, Евгений Боровик и Виктор Хомченко будут тренироваться с дублем по решению главного тренера команды Серхио Наварро.
Источник — Footboom
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