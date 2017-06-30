Левченко намерен покинуть Зарю

Голкипер луганской «Зари» Игорь Левченко может покинуть стан команды Юрия Вернидуба. По нашей информации, сегодня, 30-го июня, у 26-летнего вратаря подошел к концу контракт с командой, а новое соглашение на данный момент клубом предложено не было. Где продолжит футболист свою карьеру - неизвестно.

В минувшем сезоне на счету Левченко шесть матчей в Лиге Пари-Матч и один в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед», в которых он в сумме пропустил шесть мячей. За луганчан футболист выступал с 2014-го года.

Также стоит отметить, что нынешним летом «Заря» заключила двухлетний контракт с голкипером «Днепра» Андреем Луниным, который является одним из главных открытий прошлого сезона, и, весьма вероятно, заменит Левченко в «Заре».