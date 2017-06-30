Кьево усилился полузащитником Баварии

1 июля 2017 года Джанлука Гаудино переходит из «Баварии» в итальянский клуб «Кьево» Верона. 20-летний полузащитник, подписавший в 2014 году профессиональный контракт с «Баварией» до 30 июня 2018 года, последние 18 месяцев провёл в аренде в «Санкт-Галлене». Гаудино начал играть в «Баварии» U-8, впоследствии стал игроком сборной Германии U19 и U20. В составе основной команды Гаудино провёл восемь матчей в Бундеслиге и по одному в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

Карл-Хайнц Румменигге, председатель правления «Баварии»: «Мы желаем Джанлуке успехов и всего самого наилучшего в Италии, родине его отца Маурисио».