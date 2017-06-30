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Український арбітр Микола Балакін дебютує в єврокубках

Суддя буде працювати на матчі Ліги Європи між азербайджанським «Інтером» та сербським «Младост»

  • 30.06.2017 16:18
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ФФУ
© ФФУ

Український арбітр Микола Балакін отримав призначення на поєдинок розіграшу Ліги Європи сезону 2017/2018 років, який стане першим у міжнародній клубній кар’єрі офіційної особи матчу.

Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з Миколою Балакіним провести матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між азербайджанським «Інтером» та сербським «Младост». Матч відбудеться 6 липня о 21:00 за місцевим часом у Баку.

Допомагатимуть Миколі Балакіну асистенти Володимир Володін та Олександр Корнійко. Четвертий арбітр – Анатолій Жабченко. Спостерігач арбітражу – Роберт Малек (Польща).

Також цього дня свій матч на цій стадії змагань проведе ще один український арбітр – Юрій Можаровський. О 20:30 у Білостоці він виведе на поле місцевого стадіону польську «Ягеллонію» та грузинський «Динамо» з Батумі. Асистентами арбітра на цій грі працюватимуть Андрій Скрипка та Семен Шлончак, а четвертим арбітром – Ярослав Козик. Спостерігач арбітражу – Костадін Гергінов (Болгарія).

Источник — Федерация футбола Украины

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