Пабло Инсуа перешел в Шальке

Пабло Инсуа перешёл в стан «Шальке» из испанского клуба «Депортиво Ла-Корунья». Центральный защитник подписал четырёхлетний контракт до 30 июня 2021 года. Инсуа прибыл и успешно прошёл медобследование. В «Шальке» он будет выступать под третьим номером.

«Пабло Инсуа тактически очень грамотный футболист. Он умеет быстро принимать решения, предугадывать развитие событий на поле. Он также очень чисто действует в единоборствах» - рассказал главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско.

Новичок в предвкушении предстоящего вызова: «Переход в «Шальке» - большой шаг для меня. Этот клуб обладает хорошей репутацией в Европе. Я в предвкушении предстоящих задач», - сказал Инсуа.

Инсуа является воспитанником академии «Депортиво Ла-Коруньи». Он входит в составе сборной Испании U19, в составе которой он стал чемпионом Европы 2012 года. В составе «Депортиво» Инсуа провёл 20 матчей в Ла Лиге и 39 во втором испанском дивизионе (1 гол). В аренде в «Леганесе» Инсуа провёл 35 матчей во втором дивизионе и 29 в Ла Лиге.