Роналду не собирается покидать Реал

Криштиану Роналду опроверг информацию, что он хочет покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов. Португалец сказал это во время встречи с представителями «королевского клуба».
В то же время Роналду подтвердил, что он чувствует себя оскорбленным из-за необоснованных, по его мнению, обвинений в финансовых махинациях и очень расстроен этой ситуацией.
Ранее президент «Реала» Флорентино Перес высказал мнение о ситуации с возможным уходом Криштиану Роналду
Источник — Mundo Deportivo
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