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Роналду не собирается покидать Реал

Футболист опроверг информацию, что он хочет покинуть «сливочных» из-за обвинений в неуплате налогов

  • 30.06.2017 15:41
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
Криштиану Роналду опроверг информацию, что он хочет покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов. Португалец сказал это во время встречи с представителями «королевского клуба».
 
В то же время Роналду подтвердил, что он чувствует себя оскорбленным из-за необоснованных, по его мнению, обвинений в финансовых махинациях и очень расстроен этой ситуацией. 
 
 

Источник — Mundo Deportivo

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