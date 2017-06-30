Роналду не собирается покидать Реал

Криштиану Роналду опроверг информацию, что он хочет покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов. Португалец сказал это во время встречи с представителями «королевского клуба».

В то же время Роналду подтвердил, что он чувствует себя оскорбленным из-за необоснованных, по его мнению, обвинений в финансовых махинациях и очень расстроен этой ситуацией.