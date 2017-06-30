Динамо U-21 разгромило сверстников из клуба Оболонь-Бровар

Спустя неделю после начала подготовки к новому сезону первый контрольный матч провела молодежная команда «Динамо». Соперником подопечных Юрия Мороза выступил молодежный состав «Оболонь-Бровар».

Тренерский штаб «Динамо» задействовал в матче практически два состава, дав большинству из имеющихся в распоряжении футболистов игровую практику. Преимущество динамовцев не вызывало сомнений, свидетельство чему – разгромная победа 7:0. Забитыми мячами отметились Александр Петрусенко, Владислав Наумец (оба – по два), Николай Шапаренко, Владислав Алексеев и Евгений Смирный.

«Динамо» провело матч в таком составе: Петрусь (Кучерук 46), Кравченко, Чоботенко (Карась, 46), Миколенко (Попов, 46), Дубинчак (Вантух, 60), Калюжный (Петрусенко, 46), Леднев (Янаков, 46), Шапаренко (Булеца, 46), Смирный (Наумец, 46), Вантух (Козыренко, 46), Русин (Алексеев, 46).

Следующий контрольный матч «Динамо» U-21 проведет 1-го июля на УТБ «Динамо» в Чапаевке против винницкой «Нивы». Начало в 17:00.