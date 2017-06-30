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Смолова в Зените не будет

Питерский клуб не делал предложения о покупке форварда «Краснодара»

  • 30.06.2017 14:51
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ФК Краснодар. Федор Смолов
© ФК Краснодар. Федор Смолов

Информация о том, что нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может перейти в «Зенит», не соответствует действительности. Об этом заявил спортивный директор санкт-петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

Ранее сообщплось, что «Зенит» заинтересован в 27-летнем Смолове и готов предложить за него €30 млн.

«Мы не делали никакого предложения по Смолову. Информация о том, что он может перейти в «Зенит», что мы делали какие-то предложения, не соответствует действительности», - сказал Сарсания.

Смолов является лучшим бомбардиром двух последних чемпионатов России. Он был признан лучшим игроком страны 2016 года по результатам опроса еженедельника «Футбол». В активе Смолова 24 матча и восемь голов за сборную России.

Ранее итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что 1 июля медицинское обследование для «Зенита» пройдет 22-летний аргентинский полузащитник итальянской «Ромы» Леандро Паредес. На вопрос, насколько вероятен переход Паредеса в «Зенит», Сарсания ответил: «Давайте, немножко подождем».

Источник — ФК Зенит

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