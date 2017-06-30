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Юрий ВИРТ: «Луческу был для меня непререкаемым авторитетом»

Бывший голкипер «Шахтера» рассказал о своем отношении к экс-тренеру «горняков»

  • 30.06.2017 14:48
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ФК Шахтер Донецк. Юрий Вирт
© ФК Шахтер Донецк. Юрий Вирт

Экс-вратарь «Шахтера» Юрий Вирт рассказал о своих взаимоотношениях с тогдашним главным тренером «горняков» Мирчей Луческу.

— Могли вы в апреле 2007-го подумать, что больше на поле в качестве игрока уже не выйдете?
— Нет, конечно. На тренировках я полностью выкладывался и был готов в любое время оказаться в составе. Но так сложилась моя судьба. Могу только сказать, что обиды я ни на кого не держу.

— Может, Мирча Луческу вам не доверял?
— Повторюсь, в Шахтере тогда были киперы — Андрей Пятов, Богдан Шуст, Рустам Худжамов. Горняки мало пропускали, все эти ребята вызывались в сборную Украины. Поэтому говорить о каком-то недоверии со стороны наставника, думаю, не стоит.

— Слышал, что у Мирчи Луческу было особое отношение к легионерам.
— А что здесь удивительного? Многие бразильцы приезжали в команду еще совсем юными, поэтому тренер становился для них своего рода отцом. Некоторые отечественные исполнители были этим недовольны, когда легионерам многое сходило с рук, но игра стоила свеч. Луческу часто общался с иностранцами, оберегал их. И что получилось на выходе? Многие из них в Донецке возмужали, стали классными игроками, помогли Шахтеру доминировать в украинском футболе и в итоге были проданы за большие деньги в авторитетные европейские клубы.

— А вы когда-нибудь вступали в полемику с Луческу?
— Нет. Для меня Мистер был непререкаемым авторитетом. Вы же знаете, сколько славы он принес Шахтеру.

Источник — zbirna.com

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