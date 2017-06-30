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Евгений Гриценко перешел в Мариуполь

Воспитанних «Шахтера» будет выступать за приазовцев на правах аренды

  • 30.06.2017 14:51
  • 165 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Мариуполь. Евгений Гриценко
© ФК Мариуполь. Евгений Гриценко
ФК «Мариуполь» пополнился вратарем Евгением Гриценко. Евгений является воспитанником «Шахтера» и будет выступать за приазовцев на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год.
 
В сезоне 2016/17 Гриценко в 15-ти матчах чемпионата пропустил 8 голов. Также Евгений вызывался в различные юниорские и молодежные сборные Украины.
 
Напомним, ранее игроками «Мариуполя» стали Игорь Кирюханцев, Вячеслав Чурко и Андрей Борячук.

Источник — ФК Мариуполь

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 30.06.2017 15:03
    -1
    ... хто би сумнівався... Назви міняються - суть (ШД-2) залишається!.. Потім Севідов буде плакати (як Вернидуб), що в "дербі" не може заявити 5-7 гравців основи... А може ще простіше - будуть по-тихому зливати, та й нехай хлопці бігають....

    "является воспитанником «Шахтера» и будет выступать за приазовцев на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год...' ще як мінімум 3-4 таких новини буде цього літа....
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