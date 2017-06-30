Евгений Гриценко перешел в Мариуполь

ФК «Мариуполь» пополнился вратарем Евгением Гриценко. Евгений является воспитанником «Шахтера» и будет выступать за приазовцев на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год.
В сезоне 2016/17 Гриценко в 15-ти матчах чемпионата пропустил 8 голов. Также Евгений вызывался в различные юниорские и молодежные сборные Украины.
Напомним, ранее игроками «Мариуполя» стали Игорь Кирюханцев, Вячеслав Чурко и Андрей Борячук.
Источник — ФК Мариуполь
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"является воспитанником «Шахтера» и будет выступать за приазовцев на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год...' ще як мінімум 3-4 таких новини буде цього літа....
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