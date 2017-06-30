Евгений Гриценко перешел в Мариуполь

ФК «Мариуполь» пополнился вратарем Евгением Гриценко. Евгений является воспитанником «Шахтера» и будет выступать за приазовцев на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год.

В сезоне 2016/17 Гриценко в 15-ти матчах чемпионата пропустил 8 голов. Также Евгений вызывался в различные юниорские и молодежные сборные Украины.