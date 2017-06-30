Филимонов может вернуться в Черноморец

Полузащитник «Карпат» Артем Филимонов может снова оказаться в «Черноморце». Генеральный директор львовян Юрий Дячук-Ставицкий уже сообщал, что игрок выставлен на трансфер. Смена главного тренера во Львове, а также изменения в составе руководства «Черноморца» могут поспособствовать осуществлению обратного перехода, ведь именно из одесского клуба игрок год назад перебрался во Львов.

В период зимнего трансферного окна уже была вероятность, что данный трансфер состоится, но тогда против этого перехода выступил уже экс-генеральный директор Сергей Керницкий, которого поддержали фанаты клуба. Главный тренер «моряков» лично заинтересован в этом игроке, поэтому, факт прихода нового генерального директора в сочетании с желанием главного тренера и самого игрока вполне могут вылиться в то, что трансфер состоится этим летом.

23-летний Артем Филимонов год назад перешел из «Черноморца» в «Карпаты», и в своем дебютном сезоне во Львове принял участие в 8-ми матчах, в которых отличился 4-мя желтыми карточками.

Александр НАГОЛЮК