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Филимонов может вернуться в Черноморец

Футболист «Карпат» ищет варианты продолжения карьеры

  • 30.06.2017 14:36
  • 363 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Карпаты. Артем Филимонов
© ФК Карпаты. Артем Филимонов

Полузащитник «Карпат» Артем Филимонов может снова оказаться в «Черноморце». Генеральный директор львовян Юрий Дячук-Ставицкий уже сообщал, что игрок выставлен на трансфер. Смена главного тренера во Львове, а также изменения в составе руководства «Черноморца» могут поспособствовать осуществлению обратного перехода, ведь именно из одесского клуба игрок год назад перебрался во Львов.

В период зимнего трансферного окна уже была вероятность, что данный трансфер состоится, но тогда против этого перехода выступил уже экс-генеральный директор Сергей Керницкий, которого поддержали фанаты клуба. Главный тренер «моряков» лично заинтересован в этом игроке, поэтому, факт прихода нового генерального директора в сочетании с желанием главного тренера и самого игрока вполне могут вылиться в то, что трансфер состоится этим летом.

23-летний Артем Филимонов год назад перешел из «Черноморца» в «Карпаты», и в своем дебютном сезоне во Львове принял участие в 8-ми матчах, в которых отличился 4-мя желтыми карточками.

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 30.06.2017 14:42
    0
    Филимонов,Боровик-Уйти чтобы вернуться!!!!!Где логика???
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