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Паулу ФОНСЕКА: «В матче были эпизоды, которыми я остался недоволен»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу над «Редингхаузеном» (4:3)

  • 30.06.2017 14:35
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ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Перед началом утренней тренировки «Шахтера» Паулу Фонсека собрал команду и провел краткий анализ игры против «Редингхаузена» (4:3).

– Есть моменты, которые мне понравились во вчерашнем матче, но и были такие эпизоды, которыми я остался недоволен, – подчеркнул главный тренер «Шахтера».

Источник — ФК Шахтер

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