Паулу ФОНСЕКА: «В матче были эпизоды, которыми я остался недоволен»

Перед началом утренней тренировки «Шахтера» Паулу Фонсека собрал команду и провел краткий анализ игры против «Редингхаузена» (4:3).
– Есть моменты, которые мне понравились во вчерашнем матче, но и были такие эпизоды, которыми я остался недоволен, – подчеркнул главный тренер «Шахтера».
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.