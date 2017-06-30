Динамо интересуется 18-летним полузащитником Ботошани

Президент румынского «Ботошани» Валериу Ифтиме рассказал, что «Динамо» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику Олимпиу Морутану и планирует посмотреть его в предстоящем спарринге, который состоится завтра, 1 июля.

«Стяуа заинтересован в Морутани и предлагает 700 тысяч евро, но также известно, что его хочет купить и Динамо, которое готово заплатить больше», – сказал Ифтиме.

Агент полузащитника подтвердил заинтересованность со стороны киевского клуба.

«В Ботошани хотят продать Морутана в Динамо. Переговоры с представителями киевского клуба ведутся, но Олимпиу хочет в Стяуа», – рассказал агент Флорин Волтурар.

В прошедшем сезоне Морутан провел в чемпионате Румынии 19 матчей.