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Тренер Карпат відправив в дубль Боровика та ще трьох гравців

Футболісти виявилися непотрібними Серхіо Наварро

  • 30.06.2017 14:27
  • 987 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Карпаты. Евгений Боровик
© ФК Карпаты. Евгений Боровик

До табору «Карпат» у Водзіславі-Шльонському приєдналося двоє клубних вихованців-захисників: Назар Виздрик та Андрій Бусько. Назар вже встиг дебютувати за першу команду, Андрій же провів дуже хороший сезон в дублі, відповідно, отримав можливість спробувати свої сили на найвищому рівні.

У той же час, відповідно до рішення головного тренера Серхіо Наварро, табір команди залишили воротар Євген Боровик, захисники Євген Зубейко та Олексій Дитятьєв, а також атакувальний хавбек Віктор Хомченко. Вони тренуватимуться у Львові з дублем, їхня доля вирішиться згодом.

Сам тренувальний процес змін не зазнав. З командою тренуються потенційні новачки, ще кілька з них мають долучитися до «Карпат» найближчим часом.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 30.06.2017 14:40
    +1
    Боровик сам винен,погнався за стабільністю от і має тепер...А так грав би зараз за Чорноморець і мав би ігрову практику.
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    mavast
      mavast, 30.06.2017 14:47
    0
    А чим Хомченко не влаштовує?
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