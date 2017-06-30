Тренер Карпат відправив в дубль Боровика та ще трьох гравців

До табору «Карпат» у Водзіславі-Шльонському приєдналося двоє клубних вихованців-захисників: Назар Виздрик та Андрій Бусько. Назар вже встиг дебютувати за першу команду, Андрій же провів дуже хороший сезон в дублі, відповідно, отримав можливість спробувати свої сили на найвищому рівні.
У той же час, відповідно до рішення головного тренера Серхіо Наварро, табір команди залишили воротар Євген Боровик, захисники Євген Зубейко та Олексій Дитятьєв, а також атакувальний хавбек Віктор Хомченко. Вони тренуватимуться у Львові з дублем, їхня доля вирішиться згодом.
Сам тренувальний процес змін не зазнав. З командою тренуються потенційні новачки, ще кілька з них мають долучитися до «Карпат» найближчим часом.
Источник — ФК Карпаты
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