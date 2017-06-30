Шахтер в Германии: акцент на тактике и разбор матча с Редингхаузеном

Пятый день немецкого сбора «горняков» стартовал с тренировки.

Утренняя сессия длилась 60 минут, акценты были сделаны на тактике. Защитники работали с Паулу Фонсекой, а группа атаки – под руководством Нуну Кампуша. По отдельной программе занимался Богдан Бутко.

После обеда и отдыха чемпион Украины продолжит предсезонную подготовку. Также вечером на теории дончан ждет более детальный разбор товарищеской встречи с «Редингхаузеном».