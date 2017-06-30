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Руденко перевесил Поветкина на 4 килограмма 15:10 — M-E-S-S-E-R ... как минимум - место рождения и гражданство... (но сРУльковым кремлеботам этого не понять)... 14:49 — serhiy А что у РуденКО, кроме "ко" в окончании фамилии украинского?

Евгений Гриценко перешел в Мариуполь 15:03 — M-E-S-S-E-R ... хто би сумнівався... Назви міняються - суть (ШД-2) залишається!.. Потім Севідов буде плакати ...

Восемь игроков покинули Мариуполь 14:58 — Мішаня Рибак Ну так все добре, 0 : 3. Рахунок більший не буде.