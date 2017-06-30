«Бавария» представила новую гостевую форму на сезон 2017/18. Немецкий клуб остановился на классическом темно-синем комплекте к красной полоской на груди.
Напомним, в сезоне 2016/17 мюнхенский клуб играл выездные матчи в серых цветах, в сезоне 2015/16 – в белых.
Das neue FC Bayern-Auswärtstrikot 17/18 ist da! ⚽ #HereToCreate— FC Bayern München (@FCBayern) 30 июня 2017 г.
Ab jetzt verfügbar unter: https://t.co/wy2qbBdkSW pic.twitter.com/776qJOKgmF
Источник — ФК Бавария
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