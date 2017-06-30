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Бавария представила новую гостевую форму

Выездные поединки в сезоне 2017/18 команда будет проводить в классических цветах

  • 30.06.2017 14:15
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Метки
ФК Бавария Мюнхен
© ФК Бавария Мюнхен

«Бавария» представила новую гостевую форму на сезон 2017/18. Немецкий клуб остановился на классическом темно-синем комплекте к красной полоской на груди.

Напомним, в сезоне 2016/17 мюнхенский клуб играл выездные матчи в серых цветах, в сезоне 2015/16 – в белых.

Источник — ФК Бавария

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