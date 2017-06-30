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Заря согласовала договор с Ареной Львов на проведение матчей ЛЕ

На матчах луганчан в Лиге Европы установят электронную систему фиксации голов

  • 30.06.2017 13:39
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portal.lviv.ua. Евгений Болкун
© portal.lviv.ua. Евгений Болкун
Директор государственного предприятия «Арена Львов» Евгений Болкун рассказал о том, как обстоят дела вокруг переговорного процесса с «Зарей» по поводу домашних матчей луганчан в Лиги Европы.
 
«В ситуации с «Зарей» все согласовано, условия выгодны и для клуба, и для стадиона. На следующей неделе приедут руководители «Зари» и представители УЕФА, чтобы окончательно все утвердить и поставить печать под соглашением.
 
С «Зарей» у нас нет никаких разногласий. Кроме того, могу отметить, что на матчах Лиги Европы во Львове будет новшество – мы установим электронную систему фиксации голов», – рассказал Болкун.

Источник — Sportarena

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