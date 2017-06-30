Заря согласовала договор с Ареной Львов на проведение матчей ЛЕ

Директор государственного предприятия «Арена Львов» Евгений Болкун рассказал о том, как обстоят дела вокруг переговорного процесса с «Зарей» по поводу домашних матчей луганчан в Лиги Европы.

«В ситуации с «Зарей» все согласовано, условия выгодны и для клуба, и для стадиона. На следующей неделе приедут руководители «Зари» и представители УЕФА, чтобы окончательно все утвердить и поставить печать под соглашением.

С «Зарей» у нас нет никаких разногласий. Кроме того, могу отметить, что на матчах Лиги Европы во Львове будет новшество – мы установим электронную систему фиксации голов», – рассказал Болкун.