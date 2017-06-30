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Восемь игроков покинули Мариуполь

Команда Александра Севидова решила не продлевать контракты с футболистами

  • 30.06.2017 13:22
  • 534 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Мариуполь
© ФК Мариуполь
Сегодня, 30-го июня, подошли к концу соглашения ФК «Мариуполь» с 8-ю футболистами – Ярославом Важинским, Игорем Дуцем, Николаем Буем, Максимом Жичиковым, Константином Ярошенко, Иваном Цюпой, Дмитрием Иванисеней и Александром Козаком.
 
Футбольный клуб и игроки приняли решение не продолжать сотрудничество.

Источник — ФК Мариуполь

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 30.06.2017 13:29
    0
    Не здивуюсь якшо на заміну їм прийдуть з академії шахти.
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