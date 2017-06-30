Восемь игроков покинули Мариуполь

Сегодня, 30-го июня, подошли к концу соглашения ФК «Мариуполь» с 8-ю футболистами – Ярославом Важинским, Игорем Дуцем, Николаем Буем, Максимом Жичиковым, Константином Ярошенко, Иваном Цюпой, Дмитрием Иванисеней и Александром Козаком.
Футбольный клуб и игроки приняли решение не продолжать сотрудничество.
Источник — ФК Мариуполь
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