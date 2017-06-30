Аке перешел в Борнмут за рекордную сумму

Защитник «Челси» Натан Аке продолжит карьеру в «Борнмуте».
«Борнмут» выкупил голландца у лондонского клуба за рекордную сумму - по неофициальной информации, «Борнмут» заплатил «Челси» за Аке 20 миллионов фунтов.
Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт. Ранее Аке уже выступал за «Борнмут» на правах аренды, в первой половине сезона-2016/17.
Источник — Sport.ua
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