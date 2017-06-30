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Аке перешел в Борнмут за рекордную сумму

Защитник «Челси» продолжит карьеру в «Борнмуте

  • 30.06.2017 12:38
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ФК Борнмут. Натан Аке
© ФК Борнмут. Натан Аке
Защитник «Челси» Натан Аке продолжит карьеру в «Борнмуте».
 
«Борнмут» выкупил голландца у лондонского клуба за рекордную сумму - по неофициальной информации, «Борнмут» заплатил «Челси» за Аке 20 миллионов фунтов.
 
Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт. Ранее Аке уже выступал за «Борнмут» на правах аренды, в первой половине сезона-2016/17. 

 

Источник — Sport.ua

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