Аке перешел в Борнмут за рекордную сумму

Защитник «Челси» Натан Аке продолжит карьеру в «Борнмуте».

«Борнмут» выкупил голландца у лондонского клуба за рекордную сумму - по неофициальной информации, «Борнмут» заплатил «Челси» за Аке 20 миллионов фунтов.

Футболист подписал с клубом долгосрочный контракт. Ранее Аке уже выступал за «Борнмут» на правах аренды, в первой половине сезона-2016/17.