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Сборная Украины по пляжному футболу готовится к старту в Евролиге

В столичном Гидропарке сборная Украины ведет подготовку в этапу Евролиги в Назаре

  • 30.06.2017 12:35
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Сборная Украины по пляжному футболу готовится к старту в Евролиге

Сборная Украины по пляжному футболу продолжает готовиться к старту в Евролиге 2017! Наша национальная команда проводит тренировки на столичной «Гидропарк-арене», ведь уже совсем скоро наших парней ждет этап Евролиги в Португалии.

Напомним, в календаре BSWW первый этап в Сербии сборная Украины пропускала, а на второй должна была ехать в испанский городок Санхенхо. Однако, уже в начале июня международная федерация изменила место проведения второго этапа и перенесла его в португальский Назаре. 

Этот этап пройдет с 7 по 9 июля, а нашими соперниками по группе будут сборные Греции, Польши и Испании. 

Сейчас в тренировочном процессе сборной Украины, которым руководят Евгений Вареница и Николай Костенко, задействованы следующие игроки: вратари – Виталий Сидоренко, Владимир Гладченко и Тарас Коваленко, универсалы - Игорь и Андрей Борсуки, Александр Корнийчук, Андрей Евдокимов, Виктор Пантелейчук, Максим Войток, Юрий Щерица, Иван Глуцкий, Ярослав Заворотный, Дмитрий Войтенко, Максим Назаренко и два игрока молодежной сборной - Андрей Пашко и Игорь Левченко.

Не все из этого списка поедут на первый этап Евролиги, ведь заявка на турнир – 10 игроков (2 + 8), но главное, что работа кипит и настроение у всех боевое! Это отметил и вице-президент АПФУ (а также президент КАПФ) Владимир Литвищенко, который фотографировал последнюю тренировку нашей команды, а мы уж, с его позволения, воспользовались его фото.

В ближайшие выходные, 1 и 2 июля футболисты сыграют за свои клубы в 6-ом туре чемпионата Киева, после этого соберутся вновь на финальные тренировки. На следующей неделе, 5 июля сборная Украины отправится в Назаре на этап Евролиги 2017, где начнется защита нашего чемпионского звания, добытого в прошлом сезоне!

 

Лев ГАЛУШКО

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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