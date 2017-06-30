Сборная Украины по пляжному футболу готовится к старту в Евролиге

Сборная Украины по пляжному футболу продолжает готовиться к старту в Евролиге 2017! Наша национальная команда проводит тренировки на столичной «Гидропарк-арене», ведь уже совсем скоро наших парней ждет этап Евролиги в Португалии.



Напомним, в календаре BSWW первый этап в Сербии сборная Украины пропускала, а на второй должна была ехать в испанский городок Санхенхо. Однако, уже в начале июня международная федерация изменила место проведения второго этапа и перенесла его в португальский Назаре.



Этот этап пройдет с 7 по 9 июля, а нашими соперниками по группе будут сборные Греции, Польши и Испании.

Сейчас в тренировочном процессе сборной Украины, которым руководят Евгений Вареница и Николай Костенко, задействованы следующие игроки: вратари – Виталий Сидоренко, Владимир Гладченко и Тарас Коваленко, универсалы - Игорь и Андрей Борсуки, Александр Корнийчук, Андрей Евдокимов, Виктор Пантелейчук, Максим Войток, Юрий Щерица, Иван Глуцкий, Ярослав Заворотный, Дмитрий Войтенко, Максим Назаренко и два игрока молодежной сборной - Андрей Пашко и Игорь Левченко.



Не все из этого списка поедут на первый этап Евролиги, ведь заявка на турнир – 10 игроков (2 + 8), но главное, что работа кипит и настроение у всех боевое! Это отметил и вице-президент АПФУ (а также президент КАПФ) Владимир Литвищенко, который фотографировал последнюю тренировку нашей команды, а мы уж, с его позволения, воспользовались его фото.

В ближайшие выходные, 1 и 2 июля футболисты сыграют за свои клубы в 6-ом туре чемпионата Киева, после этого соберутся вновь на финальные тренировки. На следующей неделе, 5 июля сборная Украины отправится в Назаре на этап Евролиги 2017, где начнется защита нашего чемпионского звания, добытого в прошлом сезоне!

Лев ГАЛУШКО