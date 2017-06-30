Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Поль ПОГБА: «МЮ – худшая команда в мире, но у нас три трофея»

Полузащитник «красных дьяволов» – об игре команды в прошедшем сезоне

  • 30.06.2017 12:21
  • 1398 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Манчестер Юнайтед. Поль Погба
© ФК Манчестер Юнайтед. Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением об игре команды в минувшем сезоне.

«Мы самая худшая команда в мире, да, но у нас есть три трофея, поэтому люди могут говорить всё, что они хотят. Неужели мы худшие? Хорошо, нет проблем, я согласен с этим. Я ничего не делал, мы ничего не делали. Но «МЮ» выиграл три трофея. Это все, что я знаю. И это имеет значение. Можно играть в отличный футбол, и не завоевать ни одного трофея, и кто это вспомнит?», – сказал Погба.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Источник — Esquire

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.