Евгений Павлов забил два гола за Вашаш в Лиге Европы

26-летний украинский нападающий Евгений Павлов, который играет за венгерский «Вашаш», забил два гола в ворота израильского Бейтара.

Украинец вышел в стартовом составе и забил первый мяч уже на 36-й минуте матча. Этим голом Павлов восстановил паритет, а на 43-й минуте матча украинец вывел венгерский клуб вперед.

Несмотря на усилия нападающего, «Вашаш» не смог обыграть израильский «Бейтар». Матч закончился со счетом 4:3 в пользу израильтян.

Украинец выступает за венгерский «Вашаш» с 2015-го года. В прошлом чемпионате Венгрии Павлов сыграл 20 матчей, в которых забил 3 гола.