Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Евгений Павлов забил два гола за Вашаш в Лиге Европы

Украинец дважды отметился в воротах израильского «Бейтара»

  • 30.06.2017 12:14
  • 866 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Вашаш. Евгений Павлов
© ФК Вашаш. Евгений Павлов
26-летний украинский нападающий Евгений Павлов, который играет за венгерский «Вашаш», забил два гола в ворота израильского Бейтара.
 
Украинец вышел в стартовом составе и забил первый мяч уже на 36-й минуте матча. Этим голом Павлов восстановил паритет, а на 43-й минуте матча украинец вывел венгерский клуб вперед.
 
Несмотря на усилия нападающего, «Вашаш» не смог обыграть израильский «Бейтар». Матч закончился со счетом 4:3 в пользу израильтян.
 
Украинец выступает за венгерский «Вашаш» с 2015-го года. В прошлом чемпионате Венгрии Павлов сыграл 20 матчей, в которых забил 3 гола.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.