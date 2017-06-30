Усэйн Болт будет тренироваться с Боруссией

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт будет тренироватся в дортмундской «Боруссией». Ямайский спринтер имеет твердое желание пробиться в команду.
«Я буду тренироваться с ними. Посмотрим, как пойдет обучение. Если все будет хорошо, я скажу, что хочу играть за них, если нет, я заткнусь», – сказал Болт.
Напомним, в прошлом году Болт уже заявляв о намерении пробиться в профессиональный футбол.
Источник — Marca
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