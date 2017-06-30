ПАТРИК: «Такие спарринги помогут команде быстрее набрать темп»

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик прокомментировал победу донецкого клуба в товарищеском матче с «Редингхаузеном» (4:3).
«Такие спарринги помогут команде быстрее набрать темп. Мы должны прибавлять с каждым матчем и к началу сезона подойти в оптимальной форме. Хороший противник. Немецкая школа все-таки дает о себе знать, здесь умеют играть в футбол. Плохо, что пропустили три мяча, – есть над чем работать. Важно не только забивать, но и обороняться. Рад, что помог добиться победы, став автором решающего гола. Постепенно набираю кондиции, уже чувствую себя практически готовым. Нужно продолжать тренироваться и через контрольные встречи выйти на пик формы», – сказал Патрик.
Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» обыграл «Редингхаузен».
Источник — ФК Шахтер
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