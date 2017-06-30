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ПАТРИК: «Такие спарринги помогут команде быстрее набрать темп»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал победу донецкого клуба над «Редингхаузеном»

  • 30.06.2017 11:36
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ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик
Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик прокомментировал победу донецкого клуба в товарищеском матче с «Редингхаузеном» (4:3).
 
«Такие спарринги помогут команде быстрее набрать темп. Мы должны прибавлять с каждым матчем и к началу сезона подойти в оптимальной форме. Хороший противник. Немецкая школа все-таки дает о себе знать, здесь умеют играть в футбол. Плохо, что пропустили три мяча, – есть над чем работать. Важно не только забивать, но и обороняться. Рад, что помог добиться победы, став автором решающего гола. Постепенно набираю кондиции, уже чувствую себя практически готовым. Нужно продолжать тренироваться и через контрольные встречи выйти на пик формы», – сказал Патрик.
 
Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» обыграл «Редингхаузен».

Источник — ФК Шахтер

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