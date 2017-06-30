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Диого РИНКОН: «Бразильцам в Динамо тяжело из-за стиля игры»

Лучший в истории «Динамо» бразилец - о голах «Шахтеру», штрафах за лишний вес и Йожефе Сабо

  • 30.06.2017 11:25
  • 1123 просмотров
  • 1 комментария
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uefa.com
© uefa.com

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Диого Ринкон вернулся в Киев в качестве проповедника. Ринкон приехал в Украину по приглашению Ирпенской библейской церкви вместе с христианской командой бразильских футболистов. За время, проведенное в Киеве, Ринкон со своими друзьями-миссионерами дал мастер-класс детям, сыграл в футбол с заключенными, а также встретился на футбольном поле с бывшими партнерами по «Динамо».

Вчера команда Диого Ринкона побывала на приеме в Федерации футбола Украины. После приема самый успешный бразилец в истории бело-голубых (129 матчей, 47 голов в Высшей лиге) уделил время корреспонденту Sport.ua.

— В «Динамо» выступали многие бразильцы, но не всем удалось реализовать себя так, как вам. Почему?
— Мне сложно говорить за других игроков. Лично меня очень здорово приняли в команде, у меня не было никаких проблем в общении, мне все помогали. В то же время нужно понимать, что футбол, в который играют в Бразилии, отличается от европейского. Поэтому в Европе бразильцам нужно время на адаптацию. Стиль игры «Динамо» был ориентирован на контратаки, в Бразилии же играют по-другому.

— Как вы считаете, насколько смогли реализовать свой потенциал в «Динамо»?
— Считаю, я достаточно многое дал «Динамо». Мне в особенности удались первые три сезона, которые я провел в Киеве. Я себя хорошо чувствовал, и у меня многое получалось на футбольном поле. Скажу так: где-то на 90 процентов я за первые три года в «Динамо» свой потенциал реализовывал. А потом мне немного мешали травмы – и я не мог играть на том уровне, на котором хотел.

— Йожеф Сабо постоянно ругал вас за лишний вес, но сейчас, в свои 37, вы достаточно неплохой форме. Вы пересмотрели свое отношение к режиму?
(Смеется). Конечно, футболист высокого уровня должен быть максимально готов физически. Сейчас с меня никто не требует каждый день становиться на весы – поэтому я в неплохой форме. А в «Динамо», действительно, очень строго следили за тем, привез ли ты лишние килограммы с отпуска.

— Говорят, что штрафы за лишний вес вы платили немалые. Это так?
— Да, я был не самым дисциплинированным игроком, и иногда приходилось платить штрафы. Но я никогда не платил заоблачных сумм, о которых уже, как мне сказали здесь, ходят легенды. Мне никогда не мешали мои килограммы. Хотя потом я понял, что тренер был прав: мне нужно было сбросить лишний вес, чтобы стать еще лучше и выйти на новый уровень.

— Йожеф Сабо для вас – тренер номер один в «Динамо»?
— Да, он был очень эмоциональный, но он очень любил бразильцев. К тому же, при нем мы играли в атакующий футбол.

— С кем на футбольном поле вы понимали друг друга с полуслова?
— С Валентином Белькевичем. К сожалению, его уже нет с нами, но он был игроком от Бога. Я мог бы назвать многих, но не хочу никого выделять, кроме Белькевича. В «Динамо» в мое время была отличная команда и сильные игроки.

— В «Динамо» середины 2000-х было много легионеров. С кем, помимо бразильцев, вы находили общий язык?
— Я очень коммуникабельный человек, со всеми старался общаться. Больше всего, пожалуй, общался с Йерко Леко, Марисом Верпаковскисом, Георгием Пеевым, Максимом Шацких. Мы с ними хорошо дружили, ходили друг к другу в гости.

— Ваши голы дважды приносили «Динамо» победы над «Шахтером» в Кубке Украины. На матчи с «горняками» у вас был особый настрой?
— Да, это так. Все голы, которые я забил «Шахтеру», особенные для меня. Матчи с «Шахтером» — это классико, как «Барселона» — «Реал» в Испании. Голы «Шахтеру», конечно, помню. В 2003-м году мой гол на 90-й минуте стал победным («Динамо» победило 2:1, — прим. Sport.ua). В 2005-м я забил с пенальти – и мы выиграли 1:0.

— Можете назвать три ваших лучших матча за «Динамо»?
— Хороших матчей было больше, чем три (улыбается). Назову те поединки, которые мне больше всего запомнились в Лиге чемпионов. Это игры с «Фенербахче», «Байером» и московским «Локомотивом». Я в этих матчах делал дубли. Еще добавлю все матчи против «Шахтера», в которых мы выигрывали.

— В одном интервью вы сказали, что в «Динамо» вели разгульный образ жизни, посещали дискотеки, употребляли алкоголь. Безусловно, это отразилось на вашей карьере – Киев вам пришлось покинуть досрочно, имея действующий контракт с клубом…
— Что об этом сейчас говорить? Я был счастлив в Киеве. Здесь я провел лучшие игровые годы. Еще я рад, что нашел правильный путь, стал ближе к Богу! На этом все: «Basta».

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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Комментарии
    digital_summer
    online
      digital_summer, 30.06.2017 12:10
    0
    Во были времена, надевали парашюты вместо футболок
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